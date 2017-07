7/7/17 populaire dag om te trouwen

Zandhoven - Ook in Zandhoven was 7/7/17 een populaire dag om te trouwen.

Schepen Steven Van Staeyen moest liefst drie bruidsparen in de echt verbinden. Dat overkwam hem nooit eerder op een vrijdag. 7 is traditioneel een geluksgetal. Proficiat aan Valerie en Bjarne uit Pulle, Shani en Okkie uit Pulle en Frans en Sara uit Pulderbos. De eerste bruid kwam met een T-rex-staart (de bruidegom houdt van dino's) onder haar bruidsjapon (!), het tweede paar kwam in een oldtimer VW-busje en de derde kwamen met een koets en huifkar getrokken door Belgische trekpaarden.