Zandhoven - Waar je gaat langs Zandhovense wegen, kom je rare snuiters tegen. Paul De Bie stuurde deze foto door van een als een poedel geschoren alpaca die hij in de Driehoekstraat ontmoette. Met de warme temperaturen, zal dit beest wel blij zijn dat hij zijn dikke wollen jas kwijt is, maar waarom moet hij per se wel zijn beenverwarmers houden? Intussen worden er in Zandhoven al veel van deze koddige kameelachtigen uit Zuid-Amerika gehouden. Zelfs onze burgemeester is liefhebber.