Actiecomité heel tevreden met 888 bezwaarschriften

Zandhoven - Het openbaar onderzoek in verband met de omgevingsvergunningsaanvraag voor twee windturbines aan Waterschap en Bisschoppenbos werd afgesloten met 888 bezwaarschriften.

Het college van burgemeester en schepenen zal nu een advies opmaken op basis van de inhoud van het dossier, de resultaten van het openbaar onderzoek en ingewonnen advies van experten. Dit advies wordt ten laatste op 29 juli naar de provincie verstuurd, zo communiceerde de gemeente Zandhoven zelf.

“We zijn heel blij met die 888 bezwaarschriften”, reageert Marc Van der Heijden van actiecomité Rust in Zandhoven. “Het geeft aan welk gevoel er bij de mensen leeft. Wij willen nogmaals benadrukken dat wij niet tegen windturbines of groene energie zijn, maar de twee locaties zijn gewoon niet goed gekozen. Ze liggen veel te dicht bij de dorpskernen van Massenhoven en Viersel. Het zou veel beter zijn om betere locaties te zoeken in samenspraak met de bevolking.”

Het schepencollege zelf engageerde advocatenkantoor Elegis om bijstand te verlenen voor een goed onderbouwd advies via onafhankelijke experten. Vooraleer het advies vertrekt krijgen ook de politieke fracties uit de oppositie nog inzage. De aanvrager van de omgevingsvergunning voor beide windturbines, de firma W Kracht uit Loppem, wou gisteren geen reactie geven.

Zelfs als de gemeente negatief adviseert, bestaat nog de kans dat de provincie de vergunning toch verleent. Da gebeurde deze week nog in Tornhout, na 788 bezwaarschriften en een negatief advies van de gemeente. Als enige extra voorwaarde legde de provincie daar wel op dat de rotorbladen van de turbine die het dichtst bij het fietspad komen, van verwarming worden voorzien om ijsvorming te vermijden.

Ook in Londerzeel leverde de provincie een vergunning af voor twee windturbines, na 400 bezwaarschriften. In Bellegem ging het zelfs om 2.800 bezwaarschriften.

Hetzelfde gebeurde vorig jaar nog in Oelegem, waar de provincie een vergunning toestond voor drie windturbines aan Water-Link langsheen het Albertkanaal. Daar ligt de dichtstbijzijnde woning wel op 1.200 meter, veel verder dan in Massenhoven en Viersel.

Alles is dus nog mogelijk. W Kracht trok vorig jaar zelf nog een vergunning voor de bouw van vijf windturbines op een industrieterrein in Beerse in na protest van het actiecomité Tegenwind Beerse en negatieve adviezen van de gemeente, omdat de turbines te dicht bij woonkernen lagen.