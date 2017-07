Kneuterrock is nieuw zomers muziektreffen in Pulse pastorietuin

Zandhoven - Net als de Tettenkotconcerten in Massenhoven en Mumoza in Pulderbos krijgt nu ook Pulle zijn gratis zomers muziekfestivalletje.

In het masterplan van de gemeente kreeg Pulle de naam 'cultuurdorp'. Nu de pastoor op rust is, wil de gemeente als eigenaar van de pastorie de pastorietuin in de Dorpsstraat 43 meer als groene ontmoetingsplaats profileren.

Op woensdagavond 12 juli treden tussen 20 en 22u D'Asspro's uit Pulle op. Op 19 juli is het tussen 20 en 22u de beurt aan de veelzijdige Pulse topzanger De Schorre. De toegang is gratis.

Wie wil zitten, brengt zelf zijn stoeltje mee. De KWB van Pulle zorgt voor de drank. Nu de gemeente een eigen podiumwagen heeft, kan ze logistiek zelf alles in handen nemen. Naar aanleiding van het Spaanse feest werd de pastorietuin al gesnoeid, zodat er een beter zicht op het podium is. De naam Kneuterrock klinkt niet bepaald sexy, maar 'heikneuter' is nu eenmaal de spotnaam van de Pullenaars. Een kneuter is een soort vink die vroeger veel op de heide leefde.

(kma)