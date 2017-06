Unicum: na 49 jaar afscheid van school

Brasschaat - Directeur Ingrid Simons (60) nam vrijdag afscheid van basisschool Mater Dei in de Zegersdreef waar ze 23 jaar leerkracht en 17 jaar directeur was.

Bovendien ging ze zelf als kind ook 9 jaar naar Mater Dei Zegersdreef, waardoor ze dus 49 jaar van haar leven in dezelfde school doorbracht. Een unicum! Als fan van de Sound of Music moest ze opdrachten uitvoeren om haar pensioen te verdienen. Telkens kreeg Ingrid een Oostenrijks kledingstuk, waardoor ze er op het einde als Maria von Trapp uitzag. Inge Van Dongen is haar opvolgster.