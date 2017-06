Druipende lindebomen onderwerp discussie

Zandhoven - Het plan van de gemeente om de linden op het pleintje aan de slager in Pulle te rooien bij de heraanleg, valt niet bij iedereen in goede aarde. Volgens schepen Willems is een deftige heraanleg van het pleintje echter niet mogelijk als de grote bomen en hun wortels die de klinkers opstuwen blijven staan.

De gemeente gaat volgend jaar de inritten van de Dorpsstraat en de Boudewijnlaan in Pulle heraanleggen, ook het pleintje naast slagerij Van Laer. De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed.

Pullenaar en oud-gemeenteraadslid voor Groen Ward Belmans schreef een brief naar het schepencollege waarin hij vraagt om de lindebomen niet te rooien, zoals nu wel in het ontwerpplan staat. “Ze zien er nog gezond uit en geven veel schaduw. Het was juist op de heetste dag van het jaar dat de gemeenteraad de lastvoorwaarden goedkeurde. Terwijl een mens zich dan bewust zou moeten zijn dat schaduw belangrijker gaat worden. Jonge boompjes zoals de sierperen die de gemeente er wil aanplanten, bieden veel minder lommer. Met de inbreiding in dorpskernen en toename van meergezinswoningen is er ook almaar minder plaats voor grote bomen. Zandhoven heeft zich met het burgemeesterconvenant geëngageerd voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook voor honingbijen zijn deze linden nuttige bomen. Een linde kan heel oud worden, denk maar aan de lindeboom van Zoerseld-dorp indertijd.” Ward Belmans komt weer net terug van Compostela. "Daar langs die Spaanse wegen zie je heel veel oude, knoestige bomen staan. Hier mogen bomen tegenwoordig niet meer oud worden. Toen ik terugkeerde van Compostela op het station van Bouwel en via Grobbendonk huiswaarts stapte, zag ik hoe lindebomen in een dreef in Grobbendonk gerooid werden. Dat pakte me. Daarom was ik des te meer getroffen toen ik donderdag het lot van de lindebomen in Pulle vernam."

De millenniumboom, een mammoetboom die de gemeente in 2000 aanplantte in elke deelgemeente, blijft wel staan, net als de kleine linde aan het kapelletje omdat het verwijderen van die boom de kapel zou kunnen beschadigen.

Ward Belmans geeft toe dat de wortels van de lindes de klinkers sterk omhoog duwen. “Maar laat de mensen in deze maatschappij van verharding wat meer over de aarde lopen.”

Volgens schepen Rudi Willems (CD&V) is het onmogelijk om het pleintje deftig heraan te leggen als de lindebomen en hun wortels niet verwijderd worden.

“Nu struikelen en vallen de mensen er echt. Het is gevaarlijk. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk. Maar er komen dus zeker nieuwe bomen. Geen kleintjes, maar flinke bomen. Dat dat sierperen gaan worden, ligt helemaal nog niet vast. Lindebomen 'lekken'. Wij krijgen klachten van inwoners die onder de bomen parkeren, dat hun auto's vies worden. Bij de aanplanting van de lindes 65 jaar geleden had het pleintje nog geen parkeerfunctie. Lindebomen zijn door dat druipen geen geschikte bomen om auto's onder te parkeren. Het pleintje moet een mooie en veilige rust- en ontmoetingsplaats worden met een zitbank.”

(kma)