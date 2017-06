Hele dag ravotten in speeltuin De Kroon

Zandhoven - De kleuters van vrije basisschool Klavertje Viersel beleefden dinsdag een topdag. Ze kregen de primeur om de hele dag te komen ravotten in de nieuwe speeltuin van brasserie De Kroon in Viersel.

Klavertje Viersel telt in totaal over alle twee klasjes samen - want de school werkt nog met een brugklas - slechts 34 kleuters. Juffen Leen en Lotte en kinderverzorgster Reinhilde mochten dinsdag op uitstap naar de nieuwe speeltuin van brasserie De Kroon in de Dijkstraat. Een omstreden speeltuin, dat wel, want er is nog een onderzoek lopende naar bouwovertredingen na een klacht van de buurman die vindt dat de speeltuin wel zéér groot uitgevallen is. Hij vreest inkijk en lawaai.

Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) bevestigde afgelopen donderdag in de gemeenteraad nog dat er bouwovertredingen werden vastgesteld, maar dat er nu eerst een onderzoek loopt wat allemaal in aanmerking komt voor regularisatie. De speeltuin mag intussen wel gewoon open gaan.

Alain Stuker, compagnon van De Kroon, heeft al toegezegd dat hij de zaken die niet geregulariseerd kunnen worden of die de buurman mogelijk kunnen hinderen, alsnog zal verwijderen om de vrede te herstellen.

De Vierselse kleuters hadden dinsdag geen boodschap aan die achtergrondinformatie. Voor hen telde maar één ding: een speelparadijs aan de overkant van de brug met trampolines, een kabelbaan, glijbanen, schommels en speelhuisjes. Het viel op dat ze zich net zo goed op de grotere speeltuigen als in de afgescheiden kleuterspeeltuin konden amuseren.

“Wij hebben dit schooljaar over het restaurant geleerd in de klas”, vertelt juf Leen. “Onze kleuters zijn achter de schermen van een écht restaurant, in de keuken van De Kroon mogen komen kijken. De verantwoordelijke vertelde ons toen dat ze een speeltuin gingen bouwen en dat we eens moesten afkomen als hij klaar was. Nu we op het einde van het schooljaar onze kinderen nog wat willen verwennen, schoot dat voorstel opnieuw door ons hoofd. We hebben gebeld en mochten een hele dag komen ravotten. Vanmiddag hebben we hier spaghetti gegeten.”

Daags tevoren was ook een school uit Zandhoven met de huifkar even langsgeweest. Aanstaande zaterdag 1 juli gaat de speeltuin van De Kroon open. Maar omdat die dag veel regen wordt voorspeld, wordt de grote feestelijke opening uitgesteld naar het weekend van 8 en 9 juli.