Hollywoodlegende Brian De Palma doet filmopnames aan windmolen Oelegem

Ranst - Brian De Palma, de Amerikaanse regisseur die met topacteurs als Al Pacino en Robert De Niro werkte, deed maandag 26 juni filmopnames aan de windmolen in Oelegem voor zijn nieuwe film Domino.

Onder meer acteurs Nikolaj Coster-Waldau en Jaime Lannister, bekend van Game of Thrones, waren aanwezig. De crew had al haar materiaal zelf meegebracht, van tuinbank tot vuilnisbakken.

De eigenaar van de molen, de gemeente Ranst, was al langer op de hoogte. Ook molenaar Luc Verachtert was ingelicht. Hij had de opdracht gekregen om de windmolen helemaal op te tuigen en hield zich strikt aan zijn geheimhoudingsplicht. Hij moest de wieken maandag laten draaien.

De vrijwilligers van heemkundige kring De Brakken in Oelegem die de molen beheren, zijn trots dat Brian De Palma voor hun molen koos. "We weten ook niet waarom, maar het zou natuurlijk tof zijn als onze molen van Oelegem straks in bioscopen over de hele wereld te zien is, ookal is het maar een paar seconden."

De Palma streek neer met kleine vrachtwagens, bestelwagens en een caravan. Hij bleef de hele namiddag en avond en blikte een drietal scenes in, van de aankomst van een auto aan de molen tot een scene op een picknickbank voor de molen. De buurt was afgeschermd, al konden de mensen wel gewoon nog op het terras gaan zitten van de taverne vlakbij de molen. Rond 22u was de rust weergekeerd. Het nieuws van het hoog bezoek ging als een lopend vuurtje rond. Enkele mensen kwamen kijken om een glimp van de sterren op te vangen.

Domino gaat over de opkomst van IS. Oelegem is dus ook een beetje een 'hellhole' voor de Amerikanen.