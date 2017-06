182 kinderen blussen De Populier

Zandhoven - Brandweer Zandhoven bezorgde alle aanwezige kinderen een topnamiddag tijdens de kindernamiddag op zaterdag van de Brandweerfeesten.

Net als vorig jaar, had de brandweer een parcours gemaakt aan De Populier. Voor 2 euro mochten de kinderen allerlei spannende brandweerproeven afleggen, met een t-shirt met de tekst 'Zodra het kan word ik brandweerman' als gratis extraatje en een pannenkoek ter beloning. Voor 2 euro kon er ook nog een rode helm worden gekocht. De kinderen moesten een dringende oproep beantwoorden, want er stond een huis in brand. Ze moesten allerlei spannende hindernissen overwinnen onder begeleiding van échte brandweerhelden, mochten zelf blussen, op een balk over een schuimbad lopen, door een tunnel kruipen, met een spreider een tennisbal van plaats veranderen en door een huis vol rook de weg zoeken. 182 kinderen deden mee, het dubbel van vorig jaar. "Als hier enkele latere brandweermannen of -vrouwen uitkomen, zijn we tevreden. Daar doen we het voor", zegt Guido Gyselinckx. "Deze kinderen zijn de toekomst."

Er waren al zeker een paar kinderen die 100% zeker weten dat ze later brandweerman gaan worden en de slogan op het T-shirt in de praktijk willen omzetten, zoals Lenn Van Everbroeck (9). Zijn voke Ivo Smits was jarenlang commandant bij Brandweer Zandhoven en zijn nonkel Johan is brandweerofficier. "Ik wil bij de brandweer om mensen te kunnen helpen", zegt Lenn. "Het rookhuis vond ik vandaag het leukst." "Het zit in het bloed in onze familie", zegt Ivo, die tot maart zelf nog lesgaf aan de brandweerschool van Campus Vesta in Emblem.

Ook het optreden van Laura Tesoro en Soulsister op vrijdag was top. "De afwezigen hadden ongelijk", zegt Guido. "In de 39 jaar dat we de Brandweerfeesten al organiseren met onze vriendenkring, was dit echt het optreden dat zangtechnisch en qua muziek helemaal 'af' was. Soulsister was subliem."

Zondagvoormiddag worden zo'n 850 mensen verwacht voor het grote brandweerontbijt in De Populier. Inschrijven op voorhand is niet nodig.