Zandhovens gezin wint publieksprijs beste ecoverbouwing

Zandhoven - Steve Theuns (45) en Griet Goossens (43) uit Pulle wonen met hun kinderen Janne (15) en Elmer (11) in een huis waar het alle dagen vakantie lijkt. Ze wonnen donderdag de publieksprijs van Ecobouwers Renovatie.

De Ecobouwers Renovatiewedstrijd is een initiatief van Ecobouwers.be, een website van Bond Beter Leefmilieu over duurzaam bouwen en wonen in Vlaanderen. De prijs gaat naar de meest duurzame, betaalbare en comfortabele renovatie in Vlaanderen. Meer dan 1.600 mensen brachten hun stem uit voor de publieksprijs. De eigenhandige renovatie met strobalen van Steve en Griet uit Pulle (Zandhoven) won, omdat het blijkbaar een huis is waar heel wat stemmers zelf graag zouden willen wonen.

Steve en Griet verbouwden in de Bollaar een woning uit 1946. Het puntdak ging eraf in 2009.

“Daarna lieten we een houtskelet rond het oude gebouw plaatsen. Toen kwam het leuke werk: de strobalen er in rammen. We volgden eerst een cursus bij Casa Calida. Op het ecobouwersforum vond ik vaak antwoorden.”

“Het gelijkvloers van het origineel huis bleef staan, maar de ruimtes kregen allemaal een andere functie. Waar vroeger de inkomhal is, bevindt zich bijvoorbeeld nu de badkamer.”

Het koppel moet slechts vier maanden per jaar de verwarming, een kleine houtkachel, aansteken. “We zijn bijna energie-onafhankelijk. Die investeringen kosten geld, maar door veel zelf te doen, bespaarden wij op arbeidsuren. Dat gaat met natuurlijke materialen. Vraag mij niet om een muur te metselen, maar met strobalen kan ik wel aan de slag. Raamkaders, kasten uit steigerhout: dat hebben we allemaal zelf gemaakt. We hebben al onze binnenmuren geleemd voor 300 euro. Daar kan je geen stukadoor van betalen.”

De architectengroep die de Pulse verbouwing begeleidde was Barchi BVBA.?