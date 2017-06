Zelfs voor ze er staan zorgen windturbines al voor veel stressklachten

Zandhoven - Ondanks de hitte in de parochiezaal van Viersel, woonde woensdagavond een 100-tal geïnteresseerden de infovergadering van actiecomité Rust in Zandhoven bij. De twee geplande windturbines zorgen duidelijk voor veel onrust.

W Kracht heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een windmolen aan Bisschoppenbos in Massenhoven en een tweede aan Waterschap in Viersel. Tot 3 juli kunnen er bezwaarschriften worden ingediend bij het gemeentebestuur van Zandhoven.

’s Namiddags konden inwoners juridisch advies krijgen in de parochiezaal hoe ze best bezwaar aantekenen. Een 150-tal voorbeelden van bezwaarschriften werden meegenomen. “Wij geven enkel uitleg, maar iedereen moet in zijn bezwaarschrift zelf motiveren hoe hij of zij persoonlijk schade zal ondervinden”, legt advocaat Wouter Rymenants uit. “Mijn vader woont dicht bij een van de geplande windturbines. Mijn zoon komt er elk weekend spelen. Ik lijd dus zelf ook persoonlijke schade. Pas op: wij zijn niet tegen groene windenergie, maar deze locaties dicht bij de dorpskernen zijn slecht gekozen.”

De ouders van Ariane Hageman wonen in Waterschap vlak bij een van de geplande turbines. “En ik weet dat nog maar sinds een week”, zegt ze.

Sven Rumes woont in de Dijkstraat. Hij heeft net zijn huis verbouwd met allemaal ramen langs de tuinzijde, met zicht pal op de turbine. “Acht uur slagschaduw per jaar: waar klaag je over?, kreeg ik de voorbije week te horen. Want dat is het maximaal aantal uren slagschaduw dat W Kracht vooropstelt. Maar uit onze eigen tellingen is gebleken dat ik de hele zomer ’s avonds last zal hebben van slagschaduw.”



Dokter Maurits De Ridder woont in de Venstraat aan de overzijde van het Albertkanaal. Als bedrijfsarts en preventieadviseur las hij al een 40-tal studies over gezondheidsproblemen als gevolg van windturbines. “Als medische gevolgen maak ik mij vooral zorgen over stress, depressie, frustratie en echtscheidingen.”



Naast sprekers van Leefbaar Energie Vlaanderen kwam ook ervaringsdeskundige Jan Everaerts van het actiecomité Mega Noisy uit Kalmthout spreken. Hij woont al zeven jaar op 530 meter van een windturbine van 149 meter hoog in Nieuwmoer (Kalmthout).

Ook vertegenwoordigers van energiecoöperatieve Zonnewind kwamen luisteren. Ze hebben voorlopig met W Kracht nog geen overeenkomst voor burgerparticipatie kunnen bereiken.