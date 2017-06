Zandhoven - Sommige mensen beginnen stilaan te mopperen over de dagelijkse sauna, maar de meerderheid kan er toch nog altijd van genieten. Zoals deze kleuters op een letterlijk spetterend verjaardagsfeestje in Pulderbos en leden van Viersel Waterski Club (foto 2) aan het Albertkanaal. De zon is goed voor ons humeur en zelfvertrouwen. Want op de vraag hoe zijn naam is, antwoordde de grijzende man op de foto bij de Vierselse waterskiërs vol overtuiging 'Zie je dat dan niet? George Clooney''