Anne Trakteert tvv Hope ontroerend hoogtepunt Foodtruck Festival De Renesse

Malle - Honderden mensen zakten zaterdag en zondag af naar het tweede Foodtruck Festival in Domein de Renesse in Malle. Zaterdag vormde Anne Trakteert een ontroerend hoogtepunt. Er werd 4.000 euro gedoneerd voor de vzw Hope.

In het prachtig kasteelkader bood de tweede editie van het Foodtruck Festival nog meer randanimatie dan vorig jaar. Tot ’s avonds in de late uurtjes kwamen bezoekers proeven. Er waren ook lokale foodtrucks, zoals de ijsjes in ’t Vanneke van Sanne Raymaekers, die het foodtruckfestival mee organiseert. De populaire Buurtpolitie-acteur Manoe Frateur alias flik Eric Buelens moest veel handtekeningen uitdelen in zijn foodtruck Pizza’s Mama Marina.

Zaterdagavond genoten heel veel bezoekers en opvallend veel kinderen van het gratis optreden van de Nederlandse schlagerzangeres Jettie Palletie, die de bezoekers zelfs de polonaise liet dansen. Het optreden kaderde in de benefiet Anne Trakteert, ter herdenking van Anne De Rycke, een jonge vrouw uit Sint-Lenaarts die vorig jaar in juni op 29-jarige leeftijd overleed aan een spierziekte.

“Als Anne een dip had, zette ze de vrolijke muziek van Jettie Palletie op”, zegt vriendin Linda Herthogs.

De laatste weken van haar leven had Anne contact met Rupert Suply, de 30-jarige kankerpatiënt uit Wommelgem. Ze overleden uiteindelijk met een week verschil. “Om Anne te herdenken, laten we haar symobolisch trakteren met een optreden van Jettie Palletie. We haalden de voorbije weken bij sponsors in de regio 4.000 euro op en schenken die vandaag aan de vzw Hope van Rupert, die goed werk levert. We willen dat bedrag nog verdubbelen, want bezoekers kunnen het hele weekend nog giften doen en hun overschotten van jetons doneren”, zegt Linda.

De ouders van Rupert namen de cheque in ontvangst. Annes broer Kurt was er met haar geleidehond Fernando. Op de muziek van Een Ster van Stan Van Samang bliezen alle kinderen duizenden bellen richting hemel als hommage aan Anne en Rupert.