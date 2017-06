Veel kritische vragen op infovergadering over windturbines

Zandhoven - Zo'n 130 geïnteresseerden hadden zich ingeschreven voor de infovergadering over de twee geplande windturbines van W Kracht in Bisschoppenbos en Waterschap.

De twee zaakvoerders werden geconfronteerd met een zeer kritisch publiek, want ondanks de argumentatie dat de slagschaduw en het geluid binnen de decretale normen blijft, lijkt de weerstand in Massenhoven en Viersel toch groot.

Er zou ook sprake zijn van een derde windturbine, tenminste als de grondeigenaar toehapt, en die bleek niet geneigd. W Kracht zei dat de slagschaduwhinder tot 8 uur per jaar maximum beperkt zal blijven, en mocht het meer zijn, dan worden de wieken stilgelegd. Ook het geluid zou volgens W Kracht niet storend zijn, zeker niet met het scheepvaartverkeer op het Albertkanaal en de E313 als extra geluidsfactoren in de buurt. Het windpark Viersel zou 2.430 gezinnen van energie kunnen voorzien.

Toch was het aantal tegenstanders bij de aanwezigen veel groter dan het aantal voorstanders. Een vrouw uit de Venstraat polste al bij een landmeter en de waardevermindering van haar huis zou 25 tot 30% bedragen. In Nederland zouden windturbinebouwers hiervoor al veroordeeld zijn tot het betalen van schadevergoeding. "Dat is hier in België uitgesloten, zeker als de windturbine-eigenaar binnen alle normen blijft zoals bij ons het geval is", zei W Kracht.

Een inwoner stelde voor om van Zandhoven een zonnepark te maken in plaats van een windpark.

Hetgeen opviel was dat blijkbaar in Vlaanderen - in tegenstelling tot in Wallonië - geen afstandsnormen tot huizen voor windturbines meer bestaan. De decibelnormen en de slagschaduwnormen zijn de bepalende factoren. Er werden ook simulatiefoto's getoond. De gemeente Zandhoven die de bezwaarschriften verzamelt en doorstuurt naar de provincie, zal de voorstelling nog op haar website plaatsen.

Als de vergunning binnen is, wil W Kracht direct beginnen bouwen en na zes tot negen maanden operationeel zijn.