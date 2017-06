Konijnen zoeken nieuwe baasjes

Zandhoven - Er werden in 2016 in totaal 37.242 dieren opgevangen in onze Vlaamse asielen. Dat is minder dan vorig jaar. Die dalende trend is ook voelbaar in honden- en kattenasielen in onze regio, maar niet in de knaagdierenopvang.

Bij de Antwerpse Keten voor Dierenbescherming in de Sluizenstraat in Schoten gaat het in pieken en dalen, vertelt medewerkster Helena Larssen. “Er is een periode geweest dat we hier met één hond en twee poezen zaten. Momenteel hebben we weer wat meer dieren. Maar juist zoals in de andere asielen is de vraag naar kleine honden groter dan ons aanbod.”

Het Wommelgemse opvangcentrum Jodipro/Animal Welfare Projects, dat knaagdieren, ex-proefdieren en kippen opvangt en herplaatst, merkt jammer genoeg geen afname. “Zeker volgende maand, wanneer de mensen op reis vertrekken, zal het aantal gedumpte konijnen weer stijgen.”

Annelies Coosemans, die in Pulderbos het mobiele dierenkapsalon Poezenwoef en een honden- en kattenhotel heeft, vangt als opvanggezin konijnen voor Jodipro op in afwachting van een adoptiegezin. Het is lekker druk in haar tuin, want Annelies heeft een paar zwangere voedsters moeten opvangen. “Klopt, wij wonen bij onze dieren in in plaats van omgekeerd”, knipoogt ze naar al die opvanglangoren. “Jodipro vraagt 30 euro voor een voedster en 40 euro voor een gecastreerde rammelaar. De dieren zijn volledig gevaccineerd en gecheckt op parasieten. We plaatsen wel alleen konijnen per twee, omdat het sociale dieren zijn, of bij mensen die al een ander konijn hebben. In dat laatste geval zoeken we de perfecte match.”

Bij Annelies is het dierenzorg van de wieg tot in het graf, want haar partner timmert ook lijkkisten op maat voor dieren.