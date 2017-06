Personeel OCMW maakt kennis met nieuwe stek

Zandhoven - De verbouwing van het gemeentehuis is begonnen. Het OCMW-personeel kwam al eens kennismaken met de toekomstige stek.

De bouwkraan staat al naast het gemeentehuis van Zandhoven en op de tweede verdieping verraden houten platen waar de doorgang naar de nieuwe OCMW-burelen komt. Het OCMW is altijd present met een infostand tijdens de onthaaldag voor nieuwe inwoners, maar dit keer kregen de OCMW-medewerkers zelf ook allemaal een rondleiding in het gemeentehuis. Normaal zijn de werken in september klaar en verlaat het OCMW dit najaar zijn locatie op de Schriekweg om naar het gemeentehuis te verhuizen.

Het OCMW krijgt een plek op de tweede verdieping. “Maar we zitten wel vlak bij de lift”, benadrukt OCMW-voorzitter Mieke Maes. “We blijven dus even goed bereikbaar voor mensen die minder mobiel zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de verhuis het gebruiksgemak gaat verhogen voor onze cliënten. Nu moeten we ze soms voor documenten of afschriften die onze diensten nodig hebben voor hun dossier eerst nog naar het gemeentehuis doorverwijzen. In de toekomst kunnen ze voor alles terecht in hetzelfde gebouw.”

Ook het personeel van het OCMW ziet de nieuwe, centrale locatie zitten. Kinderdagverblijf Stekelbees verhuist naar het huidige OCMW-gebouw op de Schriekweg, naast de buitenschoolse kinderopvang van Stekelbees. Na de verhuis zal het huidige gebouw van Stekelbees en jeugdhuis 't Licht - dat ook nog geherlokaliseerd wordt - worden afgebroken, om een grote parking te creëren achter het gemeentehuis. (kma)