Nick Lembrechts wint 't Santhovense Koerse

Zandhoven - Samen met de kermis vond zondag voor de vierde keer de retrokoers 't Santhovense Koerse plaats.

Er werden 25 plaatselijke rondes van 1,8 km gereden. 50 mannen en enkele vrouwen kwamen aan de start. Op 11 rondes van het einde trok Nick Lembrechts van Zandhoven erop uit. Met nog 6 rondes te gaan, kwamen de achtervolgers dichterbij. Nick verdapperde en stak een tandje hoger, nam weer wat meer voorsprong, terwijl de achtervolgers wat twijfelden over de samenwerking.

1) Lembrechts Nick (Zandhoven) 2) Peeters Ward (Zandhoven) 3) Verbraeken Wim (Putte Kappellen) 5) Dieltjens (Zandhoven) Bij de vrouwen was Thaïs Janssens de snelste. "Shasse patate" ging naar Freddie Tousent. Er was ook een groot blok hesp voor de winnaar van de tussenspurt.

Voor Jef en Viviane Vertruyen-Van Laer van café Sport onder de kerktoren was het ook hun laatste werkdag. Maandag gaat de deur op slot.

Verder kregen de aanwezigen in de grote tent voor het gemeentehuis een gratis concert van de harmonie Zandhoven. Ook in Ciné Rex was er een afterparty. De KLJ zorgde voor lekkere hamburgers.

Frans Sluyts