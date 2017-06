Café Sport neemt al dansend afscheid

Zandhoven - Jef en Viviane Vertruyen-Van Laer van café Sport namen zaterdagavond afscheid van hun klanten. Gelukkig kan u er vandaag, tijdens de kermis, ook nog terecht, maar daarna gaat de deur van café Sport écht potdicht.

Rudi Van Laer alias De Zingende Carrossier - een kozijn van Viviane - zorgde met Nederlandstalige schlagers voor de perfecte ambiance. Café Sport was al sinds 1958 in handen van de familie Van Laer. "Wij waren de negende uitbaters voor zover bekend", zegt Viviane. "Dit is dus echt een herberg met een zéér lange geschiedenis. Zelf heb ik 24 jaar café Sport gedaan, Jef helpt hier al 45 jaar."

Voor Viviane en Jef was het gevoel dubbel. "Je moet van iedereen afscheid nemen, dat is niet prettig", zegt Viviane. "Maar we kunnen nu gaan genieten van ons hofke en onze vier kleinkinderen. Ook onze twee kinderen gaan we nu harder soigneren. Pas op: we hebben goed voor hen gezorgd, maar ze hebben ons wel altijd met het café moeten delen. Ze hebben veel moeten missen, net zoals wij ook veel hebben moeten missen. We konden nooit eens aanwezig zijn op familiefeestjes."

Jef was 19 jaar, Viviane 15 jaar, toen 'de voenk' oversloeg, zegt ze. "Hij hielp in het café van mijn ouders, maar in het begin kon ik hem niet rieken of zien. Pas toen hij in zijn soldatenplunje op het Astridplein stond en ik hem zo zag, was ik verkocht. Wat een kostumeke allemaal al ni kan doen!"

Rudi 'Bus', Jef Meylemans: alle vaste klanten kwamen zaterdag meefeesten. Guido Boudiny uit Zandhoven kwam meerdere keren per week naar café Sport. "Het is echt spijtig dat er weeral een dorpscafé sluit hier in Zandhoven. Ik zal nu meer naar de sporthal gaan, denk ik. Dit was nog een echt eet- en praatcafé."

An-Michèle uit Schilde kwam het laatste jaar wekelijks eten in café Sport. "Viviane is een fantastische kokkin. De prijs-kwaliteit hier was uitzonderlijk. Bakharing, kikkerbillen, steakjes, boschampignonsoep: ik ga haar keuken missen. Haar asperges waren de allerbeste van de wereld. Ik heb hen leren kennen via erg voorname mensen, wat aangeeft dat in café Sport echt alle lagen van de bevolking kwamen."

'Mensen werden klanten, klanten werden vrienden.' Zo had Viviane op een bord geschreven. Ze sloeg de nagel op de kop. Yvonne, de 87-jarige moeder van Jef, was ook van de partij.