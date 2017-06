"Dit jaar wél kasseien"

Zandhoven - Samen met de kermis vindt zondag 11 juni in het centrum van Zandhoven weer 't Santhovense Koerse plaats. De medewerkers zijn dit jaar herkenbaar aan hun zweetbandjes.

Vorig jaar lieten ze retropetjes maken, dit jaar zijn het seventies-zweetbandjes die de organisatoren van de retrokoers zullen uitdelen aan medewerkers en sponsors. “We hopen dat we die zweetbandjes nodig gaan hebben, want de voorbije twee edities hadden we tegenslag met het weer. Vorig jaar hebben we de kasseien rond de kerk uit het parcours moeten schrappen omdat ze te glad waren door de regen, maar dit jaar zitten ze er zeker in”, zegt medebezieler Glenn ­Danis van 't Santhovense Koerse.

De wedstrijd begint om 14.30u aan café Ciné Rex. Er worden 25 plaatselijke rondes van 1,8 kilometer gereden. De renners rijden met ongeschoren benen op fietsen, zonder klikpedalen en met versnellingen 'aan de baar'.

“We zijn met vijftig inschrij­vingen eigenlijk al volzet”, zegt Glenn. “Maar er zijn altijd wel enkelen die niet komen opdagen, dus wie nog wil deelnemen kan zijn kans zondag nog wagen.”

DJ Tommy V speelt nadien in ­Ciné Rex en Viviane en Jef ­Vertruyen van Café Sport staan voor de allerlaatste keer achter hun toog. Redenen genoeg om zondag te komen 'kermissen'.