Kunstkriebels zet artiesten live aan het werk op plein aan vredegerecht

Zandhoven - Het plein voor het vredegerecht in de Amelbergastraat in Zandhoven verandert op zondag 18 juni in 'petit Montmartre' voor de tweede editie van Kunstkriebels.

“Het historisch kader leent zich perfect voor een kunstmarkt in openlucht”, zegt Kurt Van ­Tendeloo. “Bezoekers kunnen de kunstenaars van 10u tot 18u live aan het werk zien. Het plein wordt autovrij gemaakt. Er worden ook werken verkocht. Het gaat om verscheidene disciplines: van schilders over keramisten tot juwelenontwerpers.”

Kunstkriebels is een samenwerking van Curieus met kunstkring Amakuzand. Het is de laatste keer dat Curieus meedoet, want de organisatie stopt in Zandhoven. “Kunstkriebels zelf blijft bestaan”, zeggen Bernadette Porto-Carrero, Hilde Bertels en Karin Péray van Amakuzand.”

De opbrengst van Curieus gaat naar de vrijwilligers van WZC Pniël. In Sint-Christoffel is een cafetaria met drank en snacks. Er zijn al twintig deelnemers, maar via amakuzand@hotmail.com inschrijven kan nog. De kerstbeurs van Amakuzand in december lokte 1.200 bezoekers.