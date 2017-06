Poging tot ontvoering van kind in Zandhoven-centrum

Zandhoven - In het centrum van Zandhoven is vanochtend om 8.30u een poging tot ontvoering van een kind geweest.

Inwoners die aangesloten zijn op een BIN-netwerk, werden telefonisch verwittigd om uit te kijken naar de verdachte. Het kind kon een goede beschrijving geven. De verdachte rijdt in een licht grijze camionette, is tussen de 20 en 30 jaar oud, niet al te groot, heeft een donkere huidskleur en donker haar in pony. Op zijn kuit staat een grote opvallende tattoo.

De BIN roept op om dadelijk noodnummer 101 te bellen als iemand de verdachte camionette ziet of iets vreemds opmerkt.

De politie zone Zara bevestigt dat er een poging tot ontvoering van een minderjarige is geweest, maar verwijst voor verdere communicatie door naar de parketmagistraat. Ook burgemeester Luc Van Hove van Zandhoven is op de hoogte. "Men heeft mij gevraagd om in het belang van het onderzoek niet te communiceren. Ik ga geen 'De Weverke' doen", zegt hij. "Het belangrijkste is dat alles goed afgelopen is en alles onder controle is."