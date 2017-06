Goed broedseizoen voor uiltjes

Zandhoven - Op Pinkstermaandag ringde Natuurpunt steenuiltjes in Pulle. Natuurpunt kern Zandhoven startte in 2011 met tellingen van steenuilen. Aan de hand van die tellingen werden nestkasten gehangen. Op Pinkstermaandag werden de uilskuikens geringd.

De diertjes voelen zich thuis in Zandhoven, want jaarlijks kunnen er ruim twintig jongen worden geringd. Eddy D’Huyvetter en Valentijn Brems van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt kwamen maandag uiltjes ringen. De oproep om dat uniek moment te kunnen bijwonen, werd goedl beantwoord. Op de plaats van afspraak aan ‘t Groenhof in Pulle (Zandhoven) hadden zich maandagavond enkele tientallen liefhebbers verzameld.

Het ringen zelf gebeurde aan een kast in de buurt van het Vroegeinde in Pulle. “De nestkast werd op voorhand al gecontroleerd”, leggen Bart Van de Vel en Luc Van de Vyver van Natuurpunt Kern Zandhoven uit. “Er zitten twee jonge steenuiltjes in.”

Specialist Eddy D’Huyvetter gaf eerst nog wat uitleg. 2017 kondigt zich aan als een goed broedjaar. “In het bijzonder bij de kerkuil en de torenvalk zien we grotere broedsels dit jaar. Als gevolg van het mastjaar 2016, zijn er veel nootjes en eikels, zodat de muizen goed konden kweken. Kerkuilen en torenvalken voederen hun jongen veel muizen. Dat muizeneffect is kleiner bij de steenuil, omdat zij hun jongen vooral kevers voederen, met een voorkeur voor meikevers. Bij de steenuiltjes zien we niet speciaal meer jongen dan andere jaren, maar het is zeker geen slecht jaar.”

Na een wandeling kwam dan hét magisch moment. De ringers haalden twee uilskuikens van ongeveer 17 dagen oud - volgens de ringers te vergelijken met een knaap van tien jaar oud - uit de nestkast aan Vroegeinde. Net als bij Kind en Gezin, werden ze eerst gemeten en gewogen. De diertjes wogen respectievelijk 146 gram en 134 gram.

