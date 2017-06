Genieten in muzikale tuinen

Zandhoven - Ook dit jaar nodigt Davidsfonds Zandhoven alle muziekliefhebbers uit om mee te genieten van zomerse klanken tijdens Muzikale Tuinen. Zaterdag 10 juni is het alweer zover.

In elk van de drie prachtige gasttuinen worden ze ondergedompeld in diverse genres muziek, genietend met een glaasje.

Het trio Viaccordia, met Pieter Valgaeren (viool), Jef De Haes (accordeon) en Griet Veralst (altviool) brengt ons naar het witte doek met een selectie uit herkenbare filmmuziek. In de tweede tuin worden we vergast met feestelijke muziek door het Berlierische hoornkwartet. Dit kwartet is ontstaan uit de hoornklas van de muziekacademie van Lier met als hoornisten: Tinne Dehertefelt, Koen De Waal, Ilse Canfyn en Sabine Van Dingenen. Deze laatste is tevens de hoornleerkracht en the leader of the band.

Ook de derde tuin doet het evenement alle eer aan. Het "Tamojenra trio" met Nicolas Van Belle (gitaar), Matthijs Braspenning (contrabas) en Joannes Van Duffel (drums), dompelt ons onder in de wereld van de jazz-muziek.

Na de muzikale wandeling brengt Davidsfonds Zandhoven de deelnemers opnieuw samen in het gemeentezaaltje van Pulderbos waar ze nog verder kunnen nagenieten met een knabbel en een babbel.

Bij minder gunstige weersomstandigheden is in een vervanglocatie met dezelfde uitvoerders voorzien.

Zaterdag 10 juni 2017 – 18:30h – Gemeentezaaltje Pulderbos (Dorp 12).

Deelname: € 15,-/€ 18,- (met/zonder DF-cultuurkaart. € 5,- <12 jaar.

Reserveren via rogerbruyns@telenet.be