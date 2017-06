Babyborrel voor Fair Polleke

Zandhoven - Fair Polleke, de robot in het kinderstoeltje, werd ingeschreven in het bevolkingsregister nu Zandhoven Fairtrade-gemeente geworden is.

Burgemeester Luc Van Hove en het schepencollege nodigden samen met de werkgroep Fairtrade iedereen uit op een babyborrel in afspanning Sint-Christoffel. Er was een receptie van eerlijk en lokaal lekkers. De kinderen konden knutselen en koetsier Mariën uit Pulle reed met de huifkar met haflingers. De kinderen mochten zelfs even bovenop de stoere rug van de paardjes rechtstaan, wat ze helemaal geweldig vonden.