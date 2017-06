Olé! in Pulse pastorijtuin

Zandhoven - De eerste Spaanse Fiesta in de pastorijtuin van Pulle had ook de Spaanse temperaturen meegebracht. Na een hele reeks optredens, van de Pulse Nootjes tot het St-Ceciliakoor en de Heikneuters, was het de beurt aan de organiserende harmonie De Verenigde Vrienden zelf om het orgelpunt te zetten.

De Pulse muzikanten brachten Zarzuela, Habanera, Pasodoble en het prachtige stuk Don Quichotte o.l.v de vertrouwde dirigent Kevin Verlaeckt en de jonge, bekende Spaanse dirigent José Maria ("Chema") Gonzalez.



De kinderen konden op een opblaasstier springen. Tapahapjes, een Spaanse markt, lekkere Spaanse wijn en uiteraard Sangria maakten het feest compleet. Door de snoeiwerk, was er nu een beter zicht op het podium. De pastorijtuin toonde dat ze als groene long in het centrum van Pulle een echte gemeenschapstuin kan worden om samen feest te vieren.