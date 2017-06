Massa's populierenpluis zorgden voor snelle verspreiding bermbrand

Zandhoven - De vrouw die ongewild voor een bermbrand zorgde vrijdag in de Bruggestraat, was haar onkruid niet met een vuurbrander aan het bestrijden, maar met hete lucht. Door massa's populierenpluis - de bomen zitten nu in hun 'rui' - verspreidde het vuur zich vliegensvlug.

Ze voelde zich vreselijk schuldig en stond 's namiddags uren na de brand nog met de tuinslang na te blussen. Maar eigenlijk kon de dame er ook niet echt iets aan doen, want het waren de massa's pluisjes van de grote canadapopulieren in de zandweg naast haar huis die het vuur vliegensvlug deden uitbreiden.

“Ik was speciaal rond kwart voor zeven opgestaan zodat het nog wat vochtig was buiten, want ik ben doodsbenauwd voor vuur. Daarom dat ik ook niets met een vlam wilde kopen toen ik me een elektrisch toestel aanschafte om onkruid te bestrijden. Ik kan niet goed meer op mijn knieën zitten om het allemaal uit te trekken tussen de terrasstenen en op de oprit”, vertelt ze. “Een heteluchtbrander leek me veiliger.”

De Bruggestraat loopt op het einde uit in een zandweg met zeer oude canadapopulieren, die extreem veel witte pluisjes afscheiden rond deze tijd van het jaar. In de bermen ligt een pluisjestapijt op het dode kreupelhout tussen de canada's. Ook bij de vrouw vallen enorm veel pluisjes. “Ineens zag ik zo'n brandend pluisje wegvliegen. Het ging razendsnel. Ik heb onmiddellijk de nooddiensten gebeld.”

Commandant Bart Noyens van brandweerpost Zandhoven sprak van 'vliegvuur'. Via de pluisjes kwamen er altijd nieuwe brandhaarden bij. Bovendien is al het kreupelhout in de bermen kurkdroog momenteel. De bermbrand breidde zo snel uit dat brandweer Zoersel bijstand kwam verlenen met een pompwagen. Op die manier kon verhinderd worden dat het vuur oversloeg op een wei met koeien.

“Een mens probeert geen herbiciden te gebruiken en dan gebeurt dit”, zegt de vrouw. “Voortaan laat ik mijn onkruid gewoon tussen mijn tegels staan. Ik gebruik dat apparaat niet meer.”