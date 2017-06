Sportuitblinkers in de bekers gezet

Zandhoven - De gemeente Zandhoven bruist van het sportief talent.

In sportcomplex Het Veld, onlangs verfraaid met een gevelkunstwerk, werden vrijdag de sportlaureaten in de bloemen gezet.

Amazone Ines Helsen uit Pulderbos, nationaal kampioen dressuur zwaar 1, is de nieuwe sportvrouw van het jaar. Sportman werd motorcrosser Nick Peers uit Viersel, Belgisch kampioen VLM Nationale MX2. De beker van sportploeg van het jaar gaat naar de U13/1 van VBC Zandhoven, die Belgisch kampioen volleybal werd in hun leeftijdscategorie. Een eervolle vermelding was er voor siervogelkweker Hubert Leeman uit Pulderbos, wereldkampioen met zijn maskeramadines in Almeria.

Schepen van Sport Joris Geens (CD&V) was in zijn nopjes met het optreden van trampolinespringers, van wie de aanvoerder heel toevallig ook Joris Geens heette.

De gemeentelijke sporthal Het Veld werd recent verfraaid met een metalen gevelkunstwerk van Massenhovenaar Lucas Janssens. Het kunstwerk heeft de naam ‘Sportief’ en stelt een balsporter voor. “Het kan een basketter of handballer zijn: je mag er in zien wat je wil”, zegt Janssens. “Het is universeel. Persoonlijk vind ik het kunstwerk op zijn mooist ’s avonds als de verlichting brandt. Dan komt het tot zijn volle recht.”

Lucas Janssens heeft op de eerste verdieping van het gemeentehuis nog twee andere kunstwerken staan die hij maakte uit de stam van de kastanjeboom die enkele jaren geleden tijdens een storm omviel aan de Aldi in Massenhoven. Eén van die werken, dat met de schoentjes aan de trouwzaal, verhuist deze zomer tijdelijk naar het gemeentehuis van Stabroek omdat Janssens daar vorig jaar een prijs won met een expositie.”