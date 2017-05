Diva-label voor Monnikenheide en Reva

Vrouw & Maatschappij overhandigde de Diva-labels in het gemeentehuis van Zandhoven. Foto: kma

Zandhoven / Zoersel - Vrouw & Maatschappij heeft het Diva-label uitgereikt aan Monnikenheide in Zoersel en het Revalidatiecentrum in Pulderbos. Een erkenning omdat ze vrouwelijke 50-plussers werkbaar werk geven.

De twee - toevallig mannelijke - directeurs van de bekroonde zorginstellingen uit respectievelijk Zoersel en Pulderbos, Johan Vermeeren en Steven hazenbosch, namen de prijs in ontvangst in het gemeentehuis van Zandhoven.

“Diva staat voor Doelbewust Investeren in Vrouwelijke Arbeidskrachten”, legt Myriam Goetstouwers, regiovoorzitster van Vrouw & Maatschappij - de vrouwenbeweging van CD&V - uit. “Iedereen moet langer werken, ook de vrouwen. Maar zij hebben een ander profiel dan mannen. Vrouwelijke 50-plussers krijgen soms de gedeeltelijke zorg van de kleinkinderen op zich. Veel vrouwen ouder dan vijftig worden ook geconfronteerd met hulpbehoevende ouders of schoonouders. Een specifiek eindeloopbaanbeleid voor vrouwen is daarbij nodig.”

Volgens Vrouw & Maatschappij voldoen het Revalidatiecentrum en Monnikenheide aan wat je een leeftijdsvriendelijke werkplaats voor vrouwen zou kunnen noemen. “Het zijn twee zorginstellingen die veel investeren in opleiding en ontplooiingsmaatregelen, zodat er

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) merkte op dat het belangrijk is dat de werkgever ook tijdens periodes van afwezigheid zijn personeel blijft verwittigen als er bijscholingen of opleidingen zijn. Vaak moeten vrouwen noodgedwongen een stap terug zetten als ze even tijdskrediet hebben opgenomen. Vrouwen verdienen ook nog altijd minder dan mannen, precies omdat ze er soms uit liggen voor bepaalde periodes.

De gemeente Zandhoven bood een receptie aan.