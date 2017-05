Knappe amazones en pony's uit Pulderbos

Zandhoven - LRV Gewest Lier-Zandhoven organiseerde een knappe nationale finale van de SBB-competitive voor Jonge Pony's in Broechem.

Bij de vierjarige D-pony’s reed Maud Adriaensen (15) uit Pulderbos naar goud in een sterk bezette ring, met haar H’Amour D Caramel vh Bloemenhof (v. Caramel WE). Het gaat om een mooie palominokleurige hengst. "We hebben hem als veulentje gekocht bij Isolde Tuypens uit Lier. Al van kleinsaf was hij uitzonderlijk braaf en ook nu hij onder het zadel is blijft H'Amour de braafste pony van onze stal", vertelt federatie-amazone Maud. "We willen hem eerst in de sport uitbrengen en later misschien laten keuren als dekhengst."

Bij de vijfjarige D-poy’s was het nationale goud voor Emma Van Doorslaer van LRV Pulderbos met Milo DJ (v. Ahorns Marengo). Zij behaalde nog andere ereplaatsen.