Zwoele Waterdays in jachthaven Massenhoven

Zandhoven - De tropische temperaturen zijn ideaal voor de Waterdays Italian Style in de jachthaven van Massenhoven. Bella Italia ligt aan het Albertkanaal dit weekend.

VVW-Kempen en Costa-Kempen organiseren voor de tweede maal Waterdays in de jachthaven van Massenhoven, aan de Robert Orlentstraat naast bar-resto 't Boothuys. De hoofdbedoeling is om een laagdrempelige introductie tot de watersport te creëren voor het grote publiek. Zaterdag was het er een gezellig komen-en-gaan, met vuurwerk als apotheose.

Ook vandaag, zondag, kan je er van 12u tot 18u een jetski komen testen of een boottochtje maken. Er is een topkeuken met Italian food van Ruggeri uit Brasschaat en Schilde, verse ijsjes, er zijn Italiaanse wijn- én whiskyproeverijen, allerlei soorten gin en Italiaanse koffietjes.

Wie van Italiaanse PK's houdt, kan kennismaken met bolides van FMA Ferrari, Maserati Antwerpen en Vespa Aprilia. Alfa Romeo stelt de nieuwe Stelvio voor. Ook Red Bull en Skipiste Aspen hebben een stand.