Van oude boerderij tot moderne gezinswoning

Zandhoven - Deze zondag, 28 mei, is het Vlaamse Renovatiedag. Ook in Viersel kan u een inspirerend project bezoeken.

Een voormalige boerderij werd er omgevormd tot een ruime ééngezinswoning. Een grote glaspartij op de kop van de woning zorgt voor een direct contact met de weidse groene omgeving. Daarnaast zorgen zorgvuldig uitgekozen raamvlakken voor gekaderde zichten op elke hoek van het perceel. De ritmiek aan dakvlakramen maakt dat de bovenverdieping geen donkere slaaphal wordt, maar een ruimte die een belangrijk deel vormt van de woning. Een dubbelhoge zitruimte zorgt voor een rechtstreeks contact met de bovenverdieping.

Energetische ingrepen: Isoleren van het bestaande dak

Na-isolatie van een bestaande buitenmuur

Spouwmuurisolatie

Isoleren van bestaande vloeren

Plaatsing van een balansventilatie

Plaatsing van een condensatieketel

Plaatsing van een zonneboiler

Watergerelateerde ingrepen:Opvang met hergebruik van hemelwater

Aandacht voor waterinfiltratie

Specifieke bescherming tegen wateroverlast

Bureaugegevens

Architect Koen Senecaut BV BVBA

Ingenieur-Architect Koen Senecaut

Familie de Bayostraat 17

3000 Leuven

G 0494/91.60.39

info@koensenecaut.be

www.koensenecaut.be

Om de privacy van de bewoners te garanderen worden de exacte adressen niet publiek gemaakt, maar wie zich registreert op de website www.devlaamserenovatiedag.be krijgt de straten en huisnummers. Dat kan dit weekend nog. Voor sommige projecten hebt u een afspraak nodig. Het bezichtigen van de woningen is gratis.

In de aanloop naar de Vlaamse Renovatiedag peilde organisator Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) bij architecten en particuliere verbouwers naar evoluties binnen de renovatiemarkt. “Wat opvalt is dat renovaties vaak gefaseerd verlopen”, zegt Hans Wynant van de Vlaamse Renovatiedag. “Verbouwers spreiden hun verbouwing in de tijd. Dat kan geen kwaad, zolang het in de juiste volgorde gebeurt. Een andere opvallende vaststelling is dat meer dan de helft bij de aankoop van een te verbouwen woning zich niet laat adviseren door een bouwprofessional.”

www.devlaamserenovatiedag.be