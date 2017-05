Boomkwekers slaan alarm over droog voorjaar

Zandhoven - Door het uitzonderlijk droog voorjaar, sterven veel jonge aanplantingen.

Boomkweker Michel Mampay uit Viersel ziet veel mensen gieten en sproeien, “maar meestal niet genoeg.”

Niet alleen de jongste week was het warm, maar het voorjaar op zich is al drie maanden uitzonderlijk droog. Volgens boomkwekerij-plantencentrum Mampay uit Viersel is er echt extreem weinig regen gevallen.

“Er is nauwelijks nog opstijgend vocht. Normaal als je een stuk plastiek op de grond legt, wordt de onderzijde nat. Nu niet. De bovengrond is enorm droog. Dat is vooral catastrofaal voor nieuwe aanplantingen die in het najaar van 2016 of in het voorjaar van 2017 geplant zijn. Ze verdampen langs hun bladeren evenveel als andere planten, maar ze zijn nog niet diep genoeg geworteld om aan de waterreserves in de poederdroge bodem te geraken. Hun klein wortelgestel laat hen nu in de steek.”

Volgens Mampay beginnen de eerste gevolgen nu duidelijk te worden. “Mensen bellen dat hun aanplantingen afsterven, hoewel ze ze gegoten hebben. Dat kan wel, maar je moet echt dagelijks gieten. Liefst niet in de volle zon, maar als het echt niet anders kan is zelfs dat beter dan niet gieten.”

“De meeste mensen zitten vijf minuten met hun tuinslang op hun planten te sproeien, maar dat volstaat al lang niet meer. Voor een optimale waterafgifte kan je beter een druppeldarm kopen die op de tuinslang aangesloten kan worden. Zo’n druppeldarm heeft elke dertig centimeter een gaatje. Die kan je dan rustig één of twee uur laten liggen. “

De planten met de grootste bladeren lijden het meest onder de droogte, omdat ze het meeste vocht verdampen. Ook hagen met blaadjes hebben vaak last van de droogte.

Dat de natuur wispelturig wordt, ondervindt ook de boomkwekersfamilie. “Vorig voorjaar was dan weer extreem nat. Toen zijn veel planten weggerot van het vocht omdat het blééf regenen. De natuur is gewoon veranderd. Wie een mooie tuin wil, moet ingrijpen. Ook tegen ziektes als de buxusmot en spint kan je je wapenen, als je maar vroeg genoeg je planten behandelt.”