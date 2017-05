Jonge Pulse triatleet mag naar EK in Oostenrijk

Zandhoven - Yorben Verboven uit Pulle, die in november 19 jaar wordt, kon zich dankzij een eerste plaats zondag in Seneffe selecteren voor het EK Triatlon Junior in Oostenrijk. Het wordt zijn eerste EK Triatlon. Vorig jaar nam Yorben wel al deel aan het EK Duatlon.

Op de foto staan Rik Malcorps uit Herentals, Laura Swannet uit Beerse en Yorben Verboven. Allemaal toppers van het team Zamaro Wilier Triper4mance (KTT).

Rik was in Seneffe 1ste jeugd A. Laura was eerste bij de Junioren vrouwen en mag ook naar het EK. Het EK junior (18 -19jaar) triatlon vindt op 16, 17 en 18 juni plaats in Kitzbuhel Oostenrijk. Op het programma staan 750m zwemmen - 20 km fietsen - 5km.

"Mijn sterkste nummer is het lopen", vertelt Yorben, die een dikke 10 tot 12 uur per week traint. Zijn trainer is Johan Smolders uit Pulderbos. "Ook zondag kwam ik met een achtervolgend groepje het water uit. Met een kleine groep hebben we tijdens het fietsen de achtervolging ingezet. Tijdens het lopen heb ik het verschil kunnen maken. Na 2,5 kilometer heb ik een aanval ingezet."

Voor Yorben, die al eens sportman van het jaar werd in Zandhoven, is zijn EK-selectie een opsteker. "Vorig seizoen heb ik geen titel gewonnen omdat ik toen net naar de junioren was overgegaan. Het voorbije seizoen was ik tweede op het BK. Ik voel dat het nu nog beter begint te gaan, al zal het EK een hevige strijd worden, want de Britten, Fransen, Duitsers maar ook de Spanjaarden en Portugezen zijn meestal zeer sterk vertegenwoordigd."