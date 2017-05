Alice in Wonderland in 't Zandhofje

Zandhoven - Vandaag was het een feest in wonderlijke sfeer in leefschool 't Zandhofje. Alles stond in het teken van Alice in Wonderland.

Alice kwam op het idee om een bloemenkrans van madeliefjes te vlechten. Wanneer ze madeliefjes wilde plukken zag ze plotseling een wit konijn met rode ogen langslopen. Het konijn riep steeds : “Te laat te laat, ik kom vast te laat.”Hij haalde een horloge uit zijn vestzakje en holde weg. ..........

Leefschool 't Zandhofje had dit jaar een groot cultuurproject tijdens het ganse schooljaar. Alle kleuters en leerlingen werden ondergedompeld in de sfeer van Alice. De boodschap was duidelijk: laat iedereen een beetje Alice zijn en nieuwsgierig in de wereld staan. Verwonderd over alles , over wie en wat je kan ontmoeten.

Het schoolfeest van zaterdag was dan ook een weergave van het verhaal van Alice. Alle kinderen brachten op het podium een actje ivm het verhaal.Na het schitterende optreden konden alle kinderen themaspelletjes spelen en als afsluiter was er een gezellige barbecue.