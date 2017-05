Fietspad Kerkstraat

Zandhoven - De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de nieuwe fietspaden langs de Kerkstraat in Massenhoven goed.

Er wordt geopteerd voor een fietspad langs beide zijden van de weg. N-VA onthield zich. “Met deze onthouding willen we een signaal geven dat we niet akkoord zijn met het ontwerp zoals het nu voorligt” zegt gemeenteraadslid Bart Van den Bergh (N-VA). “N-VA is voorstander van een dubbel fietspad aan één zijde van de rijbaan zoals op de Oelegembaan. Ten eerste is het aangenamer fietsen omdat je naast elkaar kan rijden. Ten tweede zou het fietspad aan de buitenkant van de gevaarlijke bocht kunnen gelegd worden wat meer bescherming biedt. In het plan dat voorligt is het fietspad in de binnenbocht weliswaar afgescheiden door een sleepstrook wat voor ons niet voldoende is en alleen maar lugubere gedachten oproept. We hopen dan ook dat het gemeentebestuur tot inzicht komt en niet alleen economische belangen en regelgeving vooropstelt, maar gaat voor kwaliteit en veiligheid."

Volgens schepen Rudi Willems (CD&V) en burgemeester Van Hove (CD&V) is het fietspad van de Oelegembaan zeker niet het meest gebruikelijke fietspad om aan te leggen en biedt een fietspad langs beide zijden van de baan ook zeker voordelen.