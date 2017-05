Tachtig jaar geleden werd in Lier Romeinse muntschat ontdekt

Lier - Het is de natte droom van iedereen die met een metaaldetector op stap gaat, maar in mei 1938 gebeurde het écht in Lier. Tijdens de bouw van de Kruger-autobusstelplaats werd een Romeinse muntschat van vierduizend bronzen munten ontdekt.

Tijdens de bouw van de nieuwe stelplaats voor autobussen in de Paul ­Krugerstraat vonden bouwvakkers precies tachtig jaar geleden een Romeinse muntschat. Op 17 juni 1937 stond de vondst in de krant, maar vermoedelijk dateerde de ontdekking al van mei. In het krantenartikel wordt gewaagd van een vermolmd kistje dat aan de vezels te oordelen een uitgeholde oude berkenboomstam kon zijn en dat zo'n tachtig centimeter diep verborgen zat.

De muntschat werd verdeeld over de drie vennoten van autobussen Kruger: Nauwelaerts, ­Quisenaerts en Verhulsel. Ook architect Sol kreeg zijn deel. Heel wat werklui die bij de bouw van de garage betrokken waren, kregen een deel. Het oudste stuk van de verzameling was een zilveren denarius die werd uitgegeven tussen 196 en 211 na Christus.

In 2013 stelde ArcheoLier een deel van de muntschat tentoon. “We konden toen 550 bronzen munten lokaliseren die nog in het bezit zijn van Lierenaars”, vertelt Philip Meyfroot van ArcheoLier. “Van die 550 zijn er een 330-tal gedetermineerd, waarmee we bedoelen dat gekend is onder welke keizer ze geslagen zijn. Van alle 4.000 munten zouden er nu nog 2.876 bewaard gebleven zijn. 512 munten bevinden zich in Turnhout. Zij werden in 1951 daar geschonken aan het Taxandria Museum door mevrouw ­Melis, de dochter van architect Sol. Het Penningkabinet in Brussel bezit 34 munten.”

Volgens Meyfroot is de waarde relatief. “Het gaat niet om gouden, maar bronzen munten, waarvan de meeste een diameter van amper een centimeter hebben en een millimeter dun zijn. Vierduizend lijkt een enorme schat, maar de vijfhonderd munten die wij voor de tentoonstelling verzamelden, pasten in een theekopje. Men vermoedt dat iemand de schat daar heeft verstopt op zijn vlucht voor Frankische aanvallers. De oudste munt dateert uit de tijd van keizer Theodosius, tot 395 na Christus.”

Philip Meyfrood hoopt dat de vijfhonderd munten die nu nog in particuliere Lierse handen zijn, een plaats krijgen volgend jaar in het nieuw stedelijk museum. “Het blijft tot de verbeelding spreken.”

René Schoonvliet uit Emblem (Ranst) bezit zelf in zijn privémuseum nog enkele tientallen muntjes. “Ik kon ze indertijd kopen van de zoon van een chauffeur van ­Kruger.” Schoonvliet heeft nog heel wat documentatie over 'de schat van Lier'.