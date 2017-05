Essenziekte bedreigt ook laatste steeldraaiers

Zandhoven / Ranst - Het gaat heel slecht met de es. Provinciaal groendomein Vrieselhof in Oelegem moest afgelopen winter nog 150 zieke essen laten kappen die een bedreiging vormden aan wandelpaden. Een schimmelziekte tast genadeloos het bomenbestand aan. Dat is slecht voor de laatste steeldraaiers van ons land, want borsel- en spadestelen maar ook handvatten van bijvoorbeeld bijlen worden van essenhout gemaakt.

Francis Coppens uit Massenhoven is een van de drie laatste steeldraaiers in België. Zijn klanten komen uit heel Vlaanderen, zelfs van de kust. “We zijn vooral bekend om onze gebogen spadestelen, omdat we een bepaalde kromming in de steel aanbrengen waardoor je veel comfortabeler kan werken. Wie onze stelen gewend is, voelt het meteen als hij met een andere aan de slag is. Er zijn fabrikanten die ook gebogen stelen verkopen, maar zij doen dit door het hout op te warmen en dan te buigen. Met als gevolg dat die steel terug rechttrekt als je er lang mee in de regen werkt en hij helemaal nat wordt. Onze gebogen steel blijft áltijd gebogen, omdat wij die kromming machinaal aanbrengen. Dat is het handelsmerk van onze stelen.”

Steeldraaiers zoals Coppens gebruiken essenhout, omdat het veerkrachtig hout is met een laag soortelijk gewicht. “Eik is te sprok voor borstel- of spadestelen, beuk is dan weer minder sterk. In Scandinavische landen wordt berk gebruikt, maar hier vind je geen kwalitatieve, dikke berken. Ook lindehout kan een alternatief zijn, mocht de es echt uitsterven. Maar dikke, rechte linden zijn een zeldzaamheid. De es is ideaal. Hij heeft een dikke, rechte stam waar de takken vrij hoog beginnen te groeien. Bovendien zaait de es zichzelf gemakkelijk uit. Met als gevolg dat ze talrijk aanwezig zijn, of liever waren, in België. De zaden van de es kent iedereen wel omdat ze er als een propeller uitzien.”

Of Francis Coppens door de essenziekte de prijzen van de es al ziet stijgen? “Niet door de essenziekte, maar vooral omdat de Chinezen massaal ons hout - waaronder es - opkopen. Gelukkig heb ik een hele grote voorraad liggen waarvan ik nog gemakkelijk tien jaar stelen kan draaien. Van dunne bomen kan je ook stelen draaien, maar dan is het commercieel niet meer interessant. Mocht de essenziekte verder escaleren, dan kan dit een serieus probleem worden mocht een van mijn kinderen later de zaak willen overnemen.”

Coppens plantte twintig jaar geleden in Broechem en Oelegem zelf 5.000 essen aan, die nu allemaal ziek zijn. “Die aanplantingen deed ik voor mijn kinderen. Maar zij zullen er ook niets meer aan hebben.”

Ook in natuurgebieden als de Lovenhoek in Pulle sterven de essen massaal. De toestand van de es, een waardevolle inlandse boom, is zo ernstig, dat de boomsoort met uitsterven is bedreigd.

“Het gaat om een schimmel die afkomstig is van Azië en mogelijk via transport Oost-Europa is binnengeslopen. De Aziatische essen zijn bestand tegen de bewuste schimmel, maar onze Europese essen worden er ziek van. Zeker de jonge bomen sterven massaal af”, zegt Geert Sioen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, dat meewerkt aan een Europees onderzoek om resistente essen te inventariseren en met dat genetisch materiaal de es te redden.

(kma)