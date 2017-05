Zandhoven - Zandhoven is weer wat veiliger geworden.

Dinsdagavond 16 mei werden in het gemeentehuis de diploma's uitgereikt aan de cursisten van de EHBO. Inwoners van Zandhoven konden deze cursus gratis volgen. Marcel Meeusen, Bart Kusters, Wilfried Noë, Sonja Joosten, Valérie Groenendyk, Véronique Groenendyk, Giovan Cornelis, Steve Wilmssen, Ria Roelants, Rachel De Souter, Filip Ceuppens, Marc Aerts, Leen Broeckmans en An De Bock namen hun diploma in ontvangst.

Frans Sluyts