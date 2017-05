Vrouwen snorren naar zevende hemel op Honda Amigo's terwijl mannen braaf op kinderen passen

Zandhoven - In Viersel vierden ze zondag dankzij de verzamelhobby van cafébaas Dirk Wens van De Cruyk wel op een heel originele manier moederdag dit jaar.

Dirk Wens, cafébaas van De Cruyk in Viersel, begon een tijdje geleden met het verzamelen van Honda Amigo’s. Sindsdien trekken de kroegtijgers van De Cruyk er geregeld op uit met zo’n gerestaureerde snorfiets. May, de partner van Dirk, vond dat op moederdag de mama’s ook eens verwend mochten worden met zo’n ‘brommerkesrit’. Met als plezant gevolg dat zondag om 13u liefst 23 Vierselse vrouwen aan De Cruyk vertrokken voor een rondrit van 50 kilometer.

“’t Zijn altijd de mannen”, geeft ook Geert Van Tendeloo, voorzitter van de Honda Amigo Club van De Cruyk. “Vandaag brengen we onze vrouwen naar de hemel met deze rondrit. Letterlijk, want in café De Hemel in Poederlee stoppen we voor een verwendrankje. Na aankomst krijgen alle mama’s nog eten in De Cruyk. Bloemenkweker Timmermans uit Viersel schonk alle deelneemsters een bloemetje.”

Dirk Wens, Geert Van Tendeloo, Kris Mertens en Dominique Rooms snorden mee voor begeleiding onderweg. Sven Verheyen, Staf Dillen en Robin Hendrickx volgden met een busje voor technische bijstand. “Ik heb nog nooit met een brommertje gereden!”, lachte Mariska (35), voor ze in gang geduwd moest worden. Haar man Dries Helsen beloofde goed voor hun drie dochters Inaya (9), Ainara (8) en Alicia (6) te zorgen. “Ik heb geluk, want ze kunnen naar de Chiro”, knipoogde hij. Café De Cruyk wil van de Moederdagrit een jaarlijkse traditie maken.