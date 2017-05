Zandhoven - De parochiezaal van Zandhoven was zaterdag twee keer helemaal uitverkocht voor de voorstelling Olivia van vzw Musical on Stage/Gemeente Zandhoven. Dertig Zandhovense kinderen en jongeren bewezen dat er heel veel acteer-, dans- en zangtalent in Groot-Zandhoven woont. Het oogde en klonk allemaal bijzonder professioneel en de kleding was schitterend.

'Olivia' was een feel-good show vol humor en catchy liedjes, die je meevoerde tot de laatste noot.