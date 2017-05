Nieuw kapsalon In-2-Hair in centrum is meisjesdroom Shana

Zandhoven - Zandhoven is een knipadres rijker.Op de Liersebaan 42 in Zandhoven vond zaterdag de openingsreceptie plaats van het nieuw kapsalon In-2-Hair van Shana Rosseels (23). De jonge kapster maakt zo haar meisjesdroom waar.

Shana Rosseels vestigt haar zaak in een pand waar vroeger een juwelier gevestigd was maar dat de jongste jaren leegstond. Het is goed dat er zo in hartje centrum weer nieuw leven in het handelspand komt. Shana kreeg zaterdag veel felicitaties. Ze volgde een kappersopleiding in het KTA in Lier en deed ervaring op in een kapsalon in Lier. "Een eigen zaak is altijd mijn grote droom geweest", vertelde Shana zaterdag. "Als vijftienjarig meisje ging ik al in de weekends meehelpen in een kapsalon. Het is dus echt wel het beroep dat ik al van jongsaf voor ogen had."

Shana gaat voorlopig alleen In-2-Hair runnen. Ze heeft geen schrik om hard te werken, want haar enige sluitingsdag is zondag. Ook op maandag is In-2-Hair open. Op donderdag is er een laatavond tot 20u. In-2-Hair mikt op dames, heren én kinderen. "Ik streef een persoonlijke aanpak na en wil mijn tijd nemen voor mijn klanten, geen gerush. Op maandag, dinsdag, woensdag is het zonder afspraak, op donderdag, vrijdag en zaterdag met afspraak. Maandag vlieg ik er meteen in. Ik plan ook acties, maar ga eerst de wensen van mijn klanten afwachten."

Shana woont sinds twee jaar in Zandhoven. "Ik heb lang naar een pand gezocht, niet beseffend dat er enkele straten van mijn huis eentje te huur stond." Ook haar vriend Yente steunt haar voor de volle 100%.

Facebook In2hair.zandhoven

Liersebaan 42

03-430.20.50