Minister Jambon op setbezoek van blockbuster: "Ik waande me in een echte duikboot"

Lint / Brasschaat - Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en vicepremier Jan Jambon (N-VA) bracht donderdag een setbezoek op het einde van de eerste draaidag van de film Kursk in AED Studios in Lint. Hij was zwaar onder de indruk van het decor.

Het gaat met een productiebudget van rond de 35 miljoen euro meer dan waarschijnlijk om de grootste filmproductie die ooit in ons land neerstreek. Ook Lee Vanrobaeys, korpschef van de politiezone Hekla, mocht al eens komen kijken hoe de Kursk met man en muis vergaat in Lint.

Van de hoofdacteurs was donderdag alleen Matthias Schoenaerts, kapitein van de onderzeeër, al aanwezig tijdens de eerste draaidag. Oscarwinnaar Colin Firth wordt de komende dagen verwacht. De acteurs verblijven in hotels in Antwerpen. De draaidagen zijn intensief, Schoenaerts verliet gisteren pas om 20.15u de set in een donkere Lexus.

“Het is formidabel om te zien dat ons land economisch ook in dit segment iets te bieden heeft”, reageerde Jambon. “Zo’n monsterproducties naar hier halen geeft onze economie een stimulans. Filmmakers ontdekken België dankzij fantastische studio’s zoals AED hier in Lint, en ook onze Tax Shelter maakt het fiscaal aantrekkelijk voor buitenlandse producties om in België te draaien. Als je de studio binnenloopt, zie je een gigantische houten constructie met enorm veel mensen rond waarin vanbinnen de Kursk helemaal in hout is nagemaakt. Ik waande me in een echte duikboot die precies al jaren in het water lag.”

De Luxemburgs-Belgisch-Franse rampenfilm met Belga Productions als coproducent wordt negen weken in België gedraaid. De volgende zes weken zit de crew in Lint, daarna volgen nog drie weken in Deinze, Brussel en mogelijk nog andere plaatsen in België. Er waren ook al drie draaiweken in Frankrijk. De rampenfilm komt in 2018 in de bioscoop.