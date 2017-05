Zandhovense ondernemer lanceert eerste Pasfotomobiel

Zandhoven - Patrick Leirs uit Zandhoven lanceert De Pasfotomobiel. Met de fotostudio op wielen komt hij naar de klanten toe om pasfoto's te nemen. Een unicum in Vlaanderen.

Patrick Leirs is bestuurslid van de middenstandsvereniging in Zandhoven en is ook bekend van Copy-House. De Pasfotomobiel is een nieuw initiatief van de ondernemer met de opvallende snor. Hij kreeg het idee in een soort visioen.

“Het was een ingeving, ik ben er 's nachts letterlijk mee wakker geworden”, lacht Patrick. “In Copy-House hebben we al langer een pasfotoservice. Die blijft ook gewoon bestaan. De jongste jaren zijn heel veel fotografen gestopt. Zo hebben we klanten uit Bouwel die voor pasfoto's naar Zandhoven komen. De Pasfotomobiel is volledig rolstoeltoegankelijk. Voor rusthuisbewoners die bijvoorbeeld een nieuwe identiteitskaart of officiële documenten nodig hebben, is het tegenwoordig niet meer evident om pasfoto's te laten nemen. Het is ook interessant voor bedrijven voor personeelsbadges of voor affiches.”

De knaloranje bestelwagen is uitgerust met een kleine fotostudio en er staat ook apparatuur om de foto's meteen af te drukken en mee te geven. Zes foto's kosten 15 euro.

“Je kan een afspraak maken, maar ik ga met De Pasfotomobiel ook op markten staan. Op 2 juni kan je pasfoto's laten nemen op de braderie in Sint-Antonius, op 10 juni op de avondmarkt in Oostmalle en op 22 juni op de markt in Lier. De volledige lijst vind je op de website.”

Patrick schreef ook rusthuizen in de provincie aan.

www.depasfotomobiel.be