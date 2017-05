Gratis muziekfestival Mumoza gaat opnieuw voor twee zondagnamiddagen

Zandhoven - Mumoza (Muziek Molen Zandhoven), het gratis festival aan de windmolen van Pulderbos, kiest deze zomer opnieuw voor de formule van twee zondagen in plaats van één weekend.

Bezieler Ludo Konings en zijn team stelden de programmatie voor tijdens de Mumoza-startavond in Het Molenhuis. Voor die gelegenheid trad Live Bait akoestisch op. Ook Erika Triki, die sinds vorig jaar samen met haar man Bart Hellemans Het Molenhuis uitbaat, bewees nog eens wat voor een fantastische zangeres ze eigenlijk is.

Vorig jaar werd het tweedaags festival Mumoza dat tot stand komt met steun van de gemeente, voor het eerst op één weekend gehouden. “Maar die zaterdag was geen succes”, zegt Ludo Konings. “Mensen beschouwen zaterdag toch precies vooral als een klusdag. Daarom kiezen we voor onze achtste editie opnieuw voor twee zondagnamiddagen op respectievelijk 16 en 23 juli. Onze campagne gaat nu van start. Binnenkort komt onze nieuwe website online.”

Als openluchtfestival is Mumoza afhankelijk van het weer. “We hebben nauwelijks reserves. Toch konden we met de opbrengst van vorig jaar nog een speciale schommel aan beleefboerderij Het Eigen-Zijn in Viersel schenken. Dit jaar kozen we als goed doel het geitjesproject van Inge Peers en Inge Sprangers in Kenia. Daarom zullen we enkele geitjes laten grazen aan de molen tijdens Mumoza. Met de recente 2PK-meetings via William Triki, heeft de molensite sowieso een speciale band met geitjes gekregen.”

Dieter Van den Bergh van de fanfare komt erbij als technische versterking en Ruben Oostvogels zal zich met de logistiek bezighouden. Konings is blij met de twee nieuwe, jonge krachten.

“Dreamteam zorgt weer voor kinderanimatie. Zondag 16 juli speelt eerst de Lierse band The Vibes met als echte rock chick Xenia Geysemans. Xenia heeft een opleiding gevolgd die je haar niet zou aangeven als ze op het podium staat", zegt Konings raadselachtig, maar hij wil verder niks zeggen. (We gingen het even opzoeken, en ze is afgestudeerd aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen en nu aan de slag als pastoraal helpster). Na The Vibes volgen door Funky D (een beetje zoals Domino, ze lopen door het publiek) en M.I.A (op Brandweerfeesten Zandhoven vorig jaar in voorprogramma Stan Van Samang). Zondag 23 juli staat in het teken van tributebands met het Zandhovens-Hoogstratens Radio Tennessee als Johnny Cash-band, The Beatles By Girls en (Neil) Diamonds on the Rocks.”

Volgens Ludo is het moeilijkste moment altijd om rond 20.30u de elektriciteit uit te trekken. “Twee edities geleden vroeg een band of ze nog één nummer mocht spelen toen ik al met de stekker in mijn handen stond. Allez dan, gaf ik toe. Oké, maar het is wel een nummer dat dertien minuten lang duurt, antwoordde die zanger, en hij hield woord.” (kma)