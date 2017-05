"Meyer, merci hè"

Zandhoven - Op de voetbalterreinen van Pulderbos verzamelden zaterdag ruim tweehonderd voetbalvrienden voor de tweede Memorial Kristof De Meyer ten voordele van Kom op Tegen Kanker.

Voor de meeste Belgen is 22 maart 2016 de dag van de aanslag in Zaventem, maar in voetbalmiddens in Pulderbos, Vorselaar en Herentals is het de dag dat hun goede vriend Kristof De Meyer op zijn 36ste het gevecht tegen kanker verloor. Kristof voetbalde zowel bij OG Vorselaar als bij KFC De Heidebloem in Pulderbos. Hij was afkomstig uit Vorselaar maar woonde in Herentals.

Direct na zijn overlijden namen zijn vrienden het initiatief om Kristof blijvend te herdenken tijdens een jaarlijks vriendschappelijk voetbaltoernooi, afwisselend in Vorselaar en Pulderbos. Het goed doel, Kom Op tegen Kanker, was gauw gekozen. Het eerste toernooi dat kort na zijn overlijden in Vorselaar georganiseerd werd bracht 2.500 euro op.

Zaterdag stelde KFC De Heidebloem in Pulderbos zijn infrastructuur ter beschikking. Ruim tweehonderd mensen zakten af. Voor de gemeente Zandhoven was Joris Geens (CD&V), onder meer schepen voor preventieve gezondheidszorg, aanwezig. “Ik heb zelf nog met Kristof gevoetbald bij de reserven van Pulderbos. We hebben op donderdagavond vaak samen getraind”, vertelt hij. "Dit is een topinitiatief." Ook burgemeester Lieven Janssens (CD&V) van Vorselaar was present. Marc De Groof, een kozijn van Kristof, zorgde voor fotobanners. en een wisselbeker

“Kristof verjaarde op 15 mei, daarom doen we het altijd rond deze datum”, vertelt Katrien Van de Wouwer (33), de vrouw van Kristof. Ze trouwden nog kort voor zijn dood. “We waren toen al vier jaar verloofd. Voor Kristof waren zijn voetbalvrienden zijn familie. Toen hij ging sterven vertelde Kristof me dat hij schrik had om vergeten te worden. Hij had altijd graag mensen om zich heen. Deze Memorial is de ideale manier om hem te herdenken. De hele dag kunnen we samen herinneringen ophalen. Hij zou dit geweldig gevonden hebben. Op zijn verjaardag gaan we met zijn vrienden naar het kerkhof om ballonnen op te laten. Die belofte heb ik hem gemaakt, en beloften zijn heilig voor me.”

Ook Cliff Geentjens was heel tevreden over het verloop. “De sfeer was gemoedelijk. Zelfs de scheidsrechters hebben zich geamuseerd. We vergeten hem nooit. De opbrengst maken we later deze week bekend, maar er werd veel gedronken.” Omdat Kristof op de kermis altijd grote pluchen beren won met de kamelenkoers, heeft de Memorial Kristof De Meyer als mascotte een grote pluchen beer, met een geel T-shirt met het nummer 33, zijn vaste rugnummer, en de tekst ‘Meyer, merci hè.’ “Want Kristof zei vaak: merci hè!”

De uitslagen van de wedstrijden waren bijzaak, maar de veteranen van Vorselaar wonnen de penaltybeker en Vispluk klopte Pulderbos met 0-7, om maar enkele uitslagen te noemen. Na afloop kon er in de kantine nog naar de wedstrijd Mechelen-Waasland Beveren gekeken worden, maar de meesten bleven buiten plakken met een pintje.