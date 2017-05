Zandhoven - Zondag 7 mei vond in de Sint-Willibrorduskerk van Viersel de eerste communie plaats.

Tibo, Dag, Melanie, Louis, Jenne, Joppe, Fin, Lowie en Senne waren de gelukkigen van de dag, samen met de ouders, grootouders en familie.De Vlinder was de rode draad in de viering en was in de kerk overal aanwezig.

Na de mooie belevenis in de kerk was er nog een receptie in de parochiezaal.

Frans Sluyts