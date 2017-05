Zandhoven bruist tijdens kille maar gezellige avondmarkt

Zandhoven - Ondanks de kille temperature, lokte de avondmarkt in Zandhoven vrijdagavond toch een massa volk. Er waren dit jaar heel veel toffe, originele kraampjes. Zo kon je exotische hapjes eten in Sint-Christoffel gemaakt door de vluchtelingen van het Lokaal Opvang Initiatief, kon je aan het parochiecentrum een zuiderse cocktail drinken en uitleg krijgen over het project Zandhoven-Colombia onder de bezieling van pastor Alvi, zorgde de Chiro van Zandhoven voor hartige snacks en was er al vanaf 15u een rush op de boekenverkoop van de bibliotheek van Zandhoven. Ook Zonnewind en Natuurpunt waren present. Alle politieke partijen hadden een standje en aan het gemeentehuis maakten schepen Geens samen met ambtenaar Stefanie Van Egdom promotie rond borstkankerpreventie. Ze deelden hartvormige chocolaatjes uit en roze lintjes. De Zingende Carrosier zorgde voor ambiance in Café Sport samen met Carin Care en de middenstand had een resem live-artiesten, met als top of the bill Get Ready. De brandweer van Zandhoven verkocht al kaarten voor de brandweerfeesten. Bij 't Koffieboontje exposeerde een jonge kunstenares uit Grobbendonk en in St-Christoffel stelde Peter Tibax zijn aquarellen tentoon. Voor het Zandhovens dorpsleven was het een hoogdag.