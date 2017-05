Te weinig belangstelling voor shows met BV's

Zandhoven - Slecht nieuws voor de fans van Wendy Van Wanten en De Buurtpolitie.

BNS Partners heeft alle shows die in mei gepland waren met BV's in De Populier in Zandhoven moeten annuleren door een gebrek aan belangstelling. Normaal zouden woensdagnamiddag 10 mei onder meer Wendy Van Wanten, Phil Kevin en Rudi De Zingende Carrossier optreden in De Populier. Op vrijdag 12 mei was het de beurt aan De Corsari's met Roel Vanderstukken. En op 14 mei kwamen de zangers van WeAreNine en andere artiesten.

“Het is zeer moeilijk om de mensen 's namiddags nog buiten te krijgen”, reageert Marleen van BNS Partners. “We hebben alles moeten afzeggen. Ons showprogramma van oud op nieuw in De Populier gaat wél zeker door, daarvoor is er wel animo.”

De Zingende Carrosier treedt vanavond 5 mei wel op aan café Sport tijdens de avondmarkt.

(kma)