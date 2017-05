46ste Bal van de Burgemeester levert recordopbrengst ruim 18.000 euro op

Zandhoven - Het 46ste Bal van de Burgemeester, met vernieuwd concept waarbij ook de jongeren meer betrokken warden dankzij deejay Tommy V, heeft een recordbedrag opgeleverd voor de wielerverenigingen van de gemeente.

Op de derde zaterdag van februari liep De Populier vol voor het 46ste Bal van de Burgemeester, ditmaal ten voordele van de wielerverenigingen. Dinsdagavond kregen ze de opbrengst uitgekeerd in De Christoffel. Het ging om een recordbedrag van 18.000 euro.



Dit jaar was het de beurt aan onze 4 wielertoeristenclubs (De kanaalspurters uit Massenhoven, Rap Terug uit Zandhoven, Zachtjes aan uit Viersel en de De Lelie uit Pulle). De BMX uit Pulderbos maakte het rijtje compleet.



Zij stonden voor een speciale editie. Er waren toch wel wat wijzigingen om het geheel eigentijdser te maken.

In onderling overleg werd Eddy Smets (reeds 44 jaar hét orkest op het bal) succesvol afgelost door DJ Tommy.



De deelnemende verenigingen verkochten maar liefst 2253 kaarten. Wetende dat we 5.500 woningen in de gemeente Zandhoven hebben, mag dit erg succesvol genoemd worden.

"De middenstand ging ook massaal in op het aanbod om hun firma te projecteren en op het bal zelf was er veel volk van alle leeftijden", zegt burgemeester Van Hove. "Dat deed ons deugd. "Richard Bastanie en Christel Goormans kregen dit jaar versterking in hun organisatie. Hans Soetemans, Joris Geens en Kristel Lembrechts zetten hun schouders mee onder dit vernieuwde concept. Jong geweld dus. Aan alle sponsors, alle helpers, de ganse organisatie en vooral aan alle aanwezigen: een welgemeende dankjewel.



De opbrengst was 18.043,47 EUR. Dit is een absoluut recordbedrag.