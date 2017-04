Benefiet om immuuntherapie voor Lies te betalen tijdens opening nieuwe oldtimergarage

Malle / Zoersel - In de Ambachtstraat in Malle ging zondag The Dub Cave open, een nieuwe garage voor oldtimers. Tegelijk was er een benefiet voor Lies Coeckelbergs (30) uit Zoersel, om mee haar immuuntherapie te helpen betalen.

Lies Coeckelbergs vecht tegen een agressieve hersentumor. Dure immuuntherapie is haar enige kans op genezing, maar die behandeling kost 50.000 euro. Veel mensen leven mee met Lies en haar familie. Onder hen ook Kevin Van Uffel (38), Eve Schoonvliet (38) en Dave Hermans (40) uit Sint-Antonius (Zoersel).

De drie oldtimerliefhebbers openden zondag in de Ambachtstraat in Malle The Dub Cave, een nieuwe garage gespecialiseerd in het onderhoud en restauratie van luchtgekoelde Volkswagens en oude Porsches. Ook Mike, de broer van Lies, heeft een oud Volkswagen-busje. “Mike is een goeie vriend van ons”, vertellen de drie initiatiefnemers van The Dub Cave. “Toen we over de ziekte van zijn zus vernamen, leek het ons wel een tof idee om de opening van onze garage te combineren met de benefiet Familie, friends & Cars for Lies.”

Veel sympathisanten wilden zondag hun steentje bijdragen. Ze kregen er op de koop toe een parade van oude Porsches en Volkswagens, van de zeldzame VW-splitbusjes met twee ramen in de voorruit tot de campers met het uitschuifbaar dak en heel veel Kevers. Er was ook een tombola, kinderanimatie met onder meer het bezoek van miniatuur-therapiepaardje Miracles Milkshake uit Schilde en lekkere drank van Vin’Otaire uit Zandhoven tot Tornado Bier uit Malle. De familie van Lies hielp mee en bemande onder meer de bonnetjesstand vanuit het VW-busje van broer Mike. Lies straalde geruggensteund door zo veel sympathieke steunreacties veel positivisme uit.

De immuuntherapie van Lies kost met 50.000 euro ongeveer evenveel als een piekfijn gerestaureerd VW-busje. Dat gaat van 20.000 euro tot 60.000 euro. “Wij leggen ons bij The Dub Cave toe op onderhoud, herstelling, laswerken en totaalrestauratie”, vertelt Kevin Van Uffel. “Mettertijd komt er waarschijnlijk nog verkoop bij. In de moderne garages zijn ze minder en minder vertrouwd met deze mechaniek. Oldtimers zijn populair tegenwoordig als investering. Ze kunnen op een paar jaar in waarde vermeerderen. Het is een goeie belegging. Je ziet het ook aan de verschuivende markt. Wagens die men enkele jaren geleden niet meer de moeite achtte om te restaureren omdat ze zogezegd in te slechte staat waren, worden nu toch opnieuw helemaal opgemaakt.”